Blue Origin, la société de Bezos, va déployer des milliers de satellites pour le nouveau réseau de communication "TeraWave

La société spatiale Blue Origin de Jeff Bezos a annoncé mercredi un projet de déploiement de 5408 satellites dans l'espace pour un réseau de communication qui desservira les centres de données, les gouvernements et les entreprises, s'engouffrant ainsi dans un marché de constellations de satellites dominé par SpaceX d'Elon Musk.

Le déploiement du réseau de satellites devrait commencer au dernier trimestre 2027, a indiqué Blue Origin. Le réseau, selon l'entreprise, est conçu pour avoir "des vitesses de données allant jusqu'à 6 Tbps partout sur Terre", soit 750 gigaoctets par seconde.