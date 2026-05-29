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Blue Origin indique avoir rencontré une anomalie lors d'un essai de tir à chaud
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 03:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin, a déclaré jeudi avoir constaté une anomalie lors d'un essai de tir à chaud et que tout le personnel était sain et sauf.

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