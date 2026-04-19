Blue Origin fait atterrir pour la première fois un propulseur New Glenn réutilisé, attisant la rivalité avec SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le booster New Glenn atterrit après le lancement, démontrant ainsi sa capacité de réutilisation

* La mission permet à Blue Origin de mieux concurrencer SpaceX sur le marché des fusées lourdes

* Déploiement en orbite du satellite BlueBird 7 de l'AST SpaceMobile pour le réseau cellulaire spatial

(Ajout de citations de dirigeants de New Glenn aux paragraphes 11 et 19, et d'informations sur la rivalité aux paragraphes 14 à 18) par Chandni Shah

Blue Origin, la société de Jeff Bezos, a déclaré dimanche que son booster New Glenn avait touché le sol après le lancement, marquant ainsi le premier atterrissage d'un booster réutilisé et intensifiant sa rivalité avec SpaceX, la société d'Elon Musk .

La fusée, qui avait une fenêtre de lancement de 6h45 à 12h19 ET dimanche, a décollé vers 7h25 ET (1125 GMT) de Cap Canaveral, en Floride, et l'atterrissage du booster s'est produit environ 10 minutes plus tard.

New Glenn a transporté le satellite BlueBird 7 d'AST SpaceMobile ASTS.O vers l'orbite terrestre basse lors d'un vol qui marque une étape décisive pour la société.

La mission était essentielle pour démontrer que New Glenn, une fusée de 29 étages, dispose d'une capacité de réutilisation fiable du booster et peut rivaliser avec la fusée Falcon 9 de SpaceX.

Le booster de la fusée, baptisé "Never Tell Me the Odds", a déjà volé lors de la mission NG-2 en novembre et a été récupéré, ce qui a permis la tentative de cette semaine.

Le nom du propulseur est un clin d'œil à une réplique de Han Solo dans le film "Star Wars: L'Empire contre-attaque".

Après une série de retards au début du mois, la mission intervient dans un contexte de regain d'activité dans le secteur spatial, avec notamment le survol lunaire réussi de la Nasa Artemis II , qui a permis à l'homme de s'éloigner de la Terre comme jamais il ne l'avait fait auparavant.

Blue Origin a déclaré en novembre qu'elle construirait une variante plus grande et plus puissante de sa fusée New Glenn, appelée New Glenn 9x4.

CONSTELLATION DE SATELLITES AST

New Glenn est conçue pour le segment supérieur du marché des lancements commerciaux, avec un cône de nez de sept mètres (23 pieds) lui permettant de transporter des charges utiles plus volumineuses, y compris plusieurs satellites en une seule mission.

"Nous avons développé New Glenn en fonction de ce que nous pensons être l'espace dans 50 à 100 ans", a déclaré Jordan Charles, vice-président de New Glenn.

Le BlueBird 7 d'AST SpaceMobile, mis en orbite sur le NG-3, est le deuxième satellite de sa constellation Block 2 de nouvelle génération. Le satellite est équipé de ce que la société décrit comme le plus grand réseau de communication commercial déployé en orbite terrestre basse.

Conçu pour se connecter directement aux smartphones, le satellite fait partie d'un effort visant à construire un réseau cellulaire à large bande basé dans l'espace, similaire au Leo d'Amazon AMZN.O ou au Starlink de SpaceX.

SPACEX CONTRE BLUE ORIGIN

L'atterrissage réussi du propulseur indique que Blue Origin réduit l'écart avec SpaceX, qui, selon Reuters , a déposé au début du mois une demande confidentielle d'introduction en bourse aux États-Unis, visant une valorisation d'environ 1,75 billion de dollars.

SpaceX et Blue Origin, dans le cadre de la dernière compétition entre les entreprises dirigées par des milliardaires, ont fait la course pour aider à ramener des humains sur la lune avant une mission avec équipage prévue par la Chine en 2030, en concevant les atterrisseurs lunaires que la Nasa utilisera.

SpaceX construit un énorme système d'atterrissage humain en acier inoxydable basé sur le Starship, tandis que Blue Origin développe un atterrisseur Blue Moon plus traditionnel et vise à réaliser un atterrissage lunaire en douceur sans équipage (Mark 1) cet été.

La prochaine mission Artemis de la Nasa, prévue pour l'année prochaine, devrait permettre de tester les deux atterrisseurs en orbite terrestre avant la mission qui ramènerait les astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972.

"New Glenn est le véhicule qui peut emmener la Nasa ou n'importe qui, n'importe où dans le système solaire", a déclaré Laura Magginis, vice-présidente de la mission New Glenn.