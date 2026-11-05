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Blue Origin développe un moteur de fusée plus puissant, baptisé “Northstar”
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 21:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blue Origin a annoncé jeudi la mise au point d'un nouveau moteur de fusée baptisé “Northstar”, qui, selon l'entreprise, serait plus puissant et plus léger que ceux qui équipent sa fusée phare, la New Glenn.

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