Blue Origin annonce l'atterrissage d'un booster réutilisé de la fusée New Glenn

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Blue Origin a déclaré dimanche que son booster de fusée New Glenn avait touché le sol après le lancement, marquant ainsi le premier atterrissage d'un booster réutilisé.

« ATTERRISSAGE DU BOOSTER! 'Never Tell Me The Odds' l'a encore fait! », a déclaré Blue Origin dans un message sur X.