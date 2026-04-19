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Blue Origin annonce l'atterrissage d'un booster réutilisé de la fusée New Glenn
information fournie par Reuters 19/04/2026 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blue Origin a déclaré dimanche que son booster de fusée New Glenn avait touché le sol après le lancement, marquant ainsi le premier atterrissage d'un booster réutilisé.

« ATTERRISSAGE DU BOOSTER! 'Never Tell Me The Odds' l'a encore fait! », a déclaré Blue Origin dans un message sur X.

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