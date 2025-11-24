Blue Foundry s'envole grâce à un accord de rachat de 243 millions de dollars avec Fulton Financial

24 novembre - ** Les actions de la banque communautaire Blue Foundry Bancorp BLFY.O ont bondi de 36,9 % pour atteindre 10,84 $ dans les premières transactions

** La banque régionale Fulton Financial FULT.O achètera BLFY dans le cadre d'une transaction en actions de 243 millions de dollars, selon les banques

** Chaque action BLFY sera échangée contre 0,65 action FULT, ce qui valorise Blue Foundry à 11,67 $ l'unité

** L'opération représente une prime de 47,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La transaction, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, renforcera la présence de Fulton sur le marché du nord du New Jersey

** A la dernière clôture, l'action BLFY a baissé de 19,3 % depuis le début de l'année