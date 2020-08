Bloomberg se lance dans la notation ESG

(NEWSManagers.com) - Le secteur de la notation ESG continue de grandir. Bloomberg a lancé son propre système de notation. L' offre initiale comprend les notes environnementales et sociales de 252 entreprises du secteur pétrole & gaz, et les notes de composition du conseil d' administration de plus de 4.300 entreprises de plusieurs secteurs. Le public visé est celui des professionnels de l' investissement et de la finance.

"En fournissant des données et des notes ESG transparentes, nous aidons les investisseurs à decoder les données brutes qui sont autrement difficiles à comparer entre entreprises", explique Patricia Torres, responsable mondiale de Bloomberg Sustainable Finance Solutions.

Pour ses notes ES, Bloomberg a décidé de s' attaquer d' abord au secteur pétrole & gaz car "ces entreprises fournissent généralement des données plus complètes, car elles sont responsables de plus de la moitié des émissions de dioxyde de carbone liées à la combustion de carburant et génèrent 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à l'énergie, selon l'AIE", explique l' agence. Concernant la gouvernance, Bloomberg s' est concentré sur la composition du conseil d'administration, "car le rôle des conseils d'administration des entreprises dans la direction et la surveillance des performances stratégiques à long terme est aujourd' hui de plus en plus étudié".