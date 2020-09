Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bloomberg offre $100 millions pour soutenir Biden en Floride Reuters • 13/09/2020 à 18:42









NEW YORK, 13 septembre (Reuters) - L'homme d'affaires Michael Bloomberg, qui a englouti un milliard de dollars dans sa candidature infructueuse à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020, va offrir 100 millions au moins pour soutenir la campagne de Joe Biden en Floride. La décision du milliardaire a été annoncée à 51 jours du scrutin du 3 novembre, alors que le candidat démocrate est au coude-à-coude avec Donald Trump dans les intentions de vote. L'avantage financier dont le président sortant bénéficiait au début de la course à la Maison blanche s'est peu à peu amenuisée, les républicains ayant dépensé sans compter, alors que la collecte de fonds a été plus fructueuse côté démocrate après les affrontements de la primaire. "Mike Bloomberg s'est engagé à contribuer à la défaite de Trump et fera le nécessaire dans les Etats décisifs", a déclaré son conseiller Kevin Sheekey, en annonçant l'investissement de Floride. "Cela signifie que les démocrates et l'équipe de campagne de Biden pourront investir encore plus lourdement dans d'autres Etats clés tels que la Pennsylvanie, qui sera cruciale pour la victoire de Biden", a-t-il ajouté. La Floride, où 29 des 270 membres du collège électoral seront désignés, sera le décisif des "swing states". Donald Trump s'y est imposé avec 113.000 d'avance en 2016. (Trevor Hunnicutt, version française Jean-Philippe Lefief)

