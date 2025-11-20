Bloomberg News rapporte que de grands labels musicaux ont conclu des accords de licence avec la startup de streaming AI Klay

Universal Music Group UMG.AS , Sony Music 6758.T et Warner Music Group UMG.AS ont accordé des licences pour leurs catalogues à Klay, une startup de streaming musical alimentée par l'IA qui permettra aux utilisateurs de refaire des chansons en utilisant l'intelligence artificielle, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec les accords.

Klay est le premier service musical basé sur l'intelligence artificielle à avoir conclu des accords avec les trois principales maisons de disques et a acquis des milliers de titres pour former son modèle, s'engageant à donner aux artistes ainsi qu'aux maisons de disques le contrôle de l'utilisation de leurs œuvres, selon le rapport.

La startup combinera les fonctions de streaming traditionnelles de services tels que Spotify SPOT.N avec des outils d'intelligence artificielle permettant aux utilisateurs de refaire des chansons dans différents styles, selon Bloomberg.

UMG, Sony Music, Klay et Warner Music Group n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'utilisation croissante de l'IA générative dans les industries créatives a déclenché une vague de procès, les artistes, les auteurs et les détenteurs de droits accusant les entreprises d'IA telles qu'Udio et Suno d'utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur, sans consentement ni compensation, pour entraîner leurs modèles.

Plus tôt dans la journée, Warner Music Group a réglé un procès en matière de droits d'auteur avec Udio, alors qu'ils prévoient de lancer conjointement une plateforme de création de chansons alimentée par l'IA d'ici 2026, en utilisant des morceaux sous licence pour protéger les artistes tout en créant de nouveaux flux de revenus.