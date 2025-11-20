Bloomberg News rapporte que de grands labels musicaux ont conclu des accords de licence avec la startup de streaming AI Klay

Universal Music Group UMG.AS , Sony Music 6758.T et Warner Music Group UMG.AS ont concédé des licences sur leurs catalogues à Klay, une startup de streaming musical alimentée par l'IA qui permettra aux utilisateurs de refaire des chansons en utilisant l'intelligence artificielle, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec les accords.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.