Bloomberg News rapporte que de grands labels musicaux ont conclu des accords de licence avec la startup de streaming AI Klay
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 02:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Universal Music Group UMG.AS , Sony Music 6758.T et Warner Music Group UMG.AS ont concédé des licences sur leurs catalogues à Klay, une startup de streaming musical alimentée par l'IA qui permettra aux utilisateurs de refaire des chansons en utilisant l'intelligence artificielle, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec les accords.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

