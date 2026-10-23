Bloom Energy s'effondre à son plus bas niveau depuis deux mois malgré des résultats supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Le cours de l'action du fabricant américain de piles à combustible Bloom Energy recule de 10,7% à 194,38 dollars, son plus bas niveau depuis le 24 août, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street

** Le chiffre d'affaires bondit de 138% en glissement annuel pour atteindre 1,24 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,06 milliard de dollars, selon LSEG

** Le bénéfice par action ajusté bondit à 94 cents, contre 15 cents un an plus tôt, dépassant les estimations de 68 cents

** Roth Capital estime que la valorisation de BE reflète déjà des attentes élevées en matière de commandes futures et de croissance des capacités, tandis que le manque de transparence incite la société à rester prudente malgré ces bons résultats

** BE a été intégrée à l’indice S&P 500 le mois dernier, couronnant une solide progression du titre, qui avait gagné environ 123% cette année

** La note moyenne des analystes sur le titre est “acheter”; la répartition des recommandations est la suivante: 16 “acheter fortement” ou “acheter”, 14 “conserver” et 1 “vendre” ou “vendre fortement”