Bloom Energy s'apprête à intégrer l'indice S&P 500 ; son cours en hausse

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4 septembre - ** L'action du fabricant de piles à combustible Bloom Energy ( BE.N ) progresse d'environ 7 % à 270,48 dollars en séance prolongée

** S&P Dow Jones Indices annonce que BE est sur le point d'intégrer l'indice S&P 500

** À la clôture d’hier, le titre avait plus que doublé depuis le début de l’année