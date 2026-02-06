 Aller au contenu principal
Bloom Energy grimpe après que ses prévisions annuelles dépassent les estimations
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions du fabricant de piles à combustible Bloom Energy BE.N ont augmenté de 12,5 % à 153,71 $ en avant-Bourse

** La société prévoit des revenus pour l'année fiscale 26 compris entre 3,1 et 3,3 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 2,72 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit un BPA ajusté compris entre 1,33 et 1,48 $, également supérieur à l'estimation de 1,05 $

** La croissance significative de l'industrie des centres de données d'IA a généré un chiffre d'affaires annuel record, selon l'entreprise

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 777,6 millions de dollars, contre une estimation de 652,1 millions de dollars, tandis que le BPA ajusté de 45 cents dépasse également les attentes de 31 cents

** 13 analystes recommandent d'acheter l'action ou lui donnent une note supérieure, 12 recommandent de la conserver, trois recommandent de la vendre ou lui donnent une note inférieure; l'objectif de cours médian est de 143 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 57,2 % depuis le début de l'année

