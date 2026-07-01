Bloom Energy en hausse après l'extension à 25 milliards de dollars de son partenariat avec Brookfield dans le domaine de l'alimentation électrique de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** L'action du fabricant de piles à combustible Bloom Energy BE.N progresse de 7,5 % à 325,49 dollars en pré-ouverture ** BE et Brookfield BAM.N ont annoncé mardi avoir étendu leur partenariat visant à financer des projets énergétiques destinés aux centres de données d'IA, pour le faire passer de 5 milliards de dollars engagés l'année dernière à 25 milliards de dollars

** Ce partenariat élargi s'inscrit dans le cadre du fonds dédié à l'infrastructure d'IA de Brookfield, lancé en novembre 2025 avec pour objectif de déployer 100 milliards de dollars

** À la clôture d’hier, BE affichait une hausse de près de 250 % depuis le début de l’année