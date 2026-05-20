Bloom Energy conclut un accord pour alimenter l'infrastructure d'IA de Nebius

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** Les actions de Bloom Energy, société spécialisée dans les solutions énergétiques BE.N , ont progressé de 8 % pour atteindre 282,33 dollars lors des négociations après la clôture

** La société annonce qu'elle déploiera des systèmes de piles à combustible pour contribuer à l'alimentation de l'infrastructure d'IA de Nebius NBIS.O

** Les systèmes de piles à combustible de Bloom fourniront de l'électricité en aval du compteur à Nebius, répondant ainsi à la demande croissante en puissance de calcul

** BE indique que le premier projet, d'une capacité installée de 328 mégawatts (MW), devrait être opérationnel cette année, rendant ainsi inutile l'utilisation de turbines à gaz sur le site

** À la clôture d'hier, les actions avaient progressé de 224,9% depuis le début de l'année