Bloom Energy chute après que Jefferies a rétrogradé l'action à "sous-performance"

24 septembre - ** Les actions du fabricant de piles à combustible Bloom Energy BE.N ont baissé de 3 % à 74,1 $ avant le marché

** Jefferies rétrograde Bloom Energy de "sous-performance" à "sous-performance"; augmente l'objectif de prix de 24 $ à 31 $

** Le nouvel objectif de prix représente encore une baisse de 60 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage voit une visibilité limitée au-delà de 2026 et des signes précoces d'exubérance, suggérant que les risques de baisse l'emportent sur les risques de hausse aux niveaux actuels

** L'association de BE avec Oracle ORCL.N a suscité l'enthousiasme, en particulier avec le projet Stargate d'OpenAI qui stimule le carnet de commandes d'ORCL... nous estimons que cet accord pourrait se situer dans une fourchette de 15 à 50 mégawatts - bon, mais pas excellent", ajoute le courtier

** La livraison des piles à combustible de BE est rapide, mais les retards d'infrastructure peuvent ralentir le déploiement

** Jefferies déclare que le nouveau PT reflète "la valeur de marché des multiples et un volume plus élevé", bien que le courtier ajoute qu'il n'a "aucune confiance dans les estimations de volume pour 2027"

** 13 des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée" et 2 comme "vendue"; leur estimation médiane est de 44,5 dollars

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 248 % depuis le début de l'année