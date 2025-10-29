Bloom Energy atteint un niveau record grâce à la publication de résultats supérieurs à ceux du troisième trimestre et à l'augmentation de la demande d'énergie liée à l'IA

29 octobre - ** Les actions du fabricant de piles à combustible Bloom Energy BE.N ont bondi de 22 % pour atteindre un niveau record de 137,82 $ après que les résultats du troisième trimestre ont dépassé les estimations

** Les revenus d'installation de la société ont plus que doublé en glissement annuel en raison de l'augmentation de la demande d'énergie pour l'infrastructure de l'intelligence artificielle

** Brookfield Asset Management BAM.TO a déclaré le 13 octobre qu'il investirait 5 milliards de dollars dans la technologie des piles à combustible de BE pour alimenter les centres de données, ce qui a fait grimper les actions de BE de 26,5 % ** Selon l'Energy Information Administration, la demande d'énergie liée à l'IA aux États-Unis atteindra un niveau record en 2025 et 2026

** BE dépasse les estimations de revenus pour le quatrième trimestre consécutif

** L'action a plus que quintuplé depuis le début de l'année, contre un gain de 13,6 % pour l'indice composite NYSE .NYA au cours de la même période