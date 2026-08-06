Block revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à la croissance de Cash App et à l'amélioration de ses marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de graphiques sur la performance boursière et la croissance de Cash App, commentaires d'analystes aux paragraphes 7 et 15, mise à jour des cours de l'action) par Manya Saini

Block XYZ.N a relevé mercredi ses prévisions de marge brute pour l'ensemble de l'année après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes du marché, grâce à la résilience des dépenses de consommation, à la forte croissance de Cash App et à l'amélioration des marges.

Cash App a largement résisté à la concurrence en évoluant au-delà des simples virements entre particuliers pour devenir une plateforme plus large de services financiers aux particuliers proposant des produits bancaires, d’investissement et de crédit.

La marge brute de Cash App a bondi de 31% au cours du trimestre. Le second semestre est également marqué par des événements commerciaux majeurs, notamment la période des fêtes, durant laquelle les détaillants proposent des remises importantes pour attirer les consommateurs soucieux de leur budget.

Block table désormais sur une marge brute de 12,51 milliards de dollars, soit une croissance de 21% en 2026, contre une prévision antérieure de 12,33 milliards de dollars, correspondant à une croissance de 19%.

Le titre a inversé la tendance après un rebond initial à l’annonce des résultats. "Il semble y avoir la volatilité habituelle du titre après la publication des résultats", ont écrit les analystes de Seaport Research Partners.

En fin de séance prolongée, le titre affichait une baisse de 1,4%. L’action a progressé de près de 30% en 2026.

LE SECTEUR DES PAIEMENTS POURSUIT SA PROGRESSION

Ces résultats viennent couronner une solide saison des résultats pour le secteur américain des paiements et soulignent sa résilience face aux pressions inflationnistes alimentées par le conflit au Moyen-Orient et la hausse des coûts d’emprunt.

Les entreprises de paiement ont continué à traiter des volumes de transactions soutenus, même si les consommateurs limitent leurs dépenses discrétionnaires et privilégient les produits de première nécessité, car ces deux types de transactions transitent par les mêmes réseaux.

Block a également intensifié ses efforts de réduction des coûts. Sa marge opérationnelle ajustée est passée à 27% au deuxième trimestre, contre 22% un an plus tôt.

En février, la société a annoncé qu’elle allait réduire de plus de moitié ses effectifs dans le cadre d’une refonte visant à intégrer l’IA dans l’ensemble de ses opérations.

"Jusqu’à présent, la décision de la direction de réduire les effectifs semble porter ses fruits, puisque les marges de l’entreprise progressent et que la croissance ne semble pas en pâtir", ont écrit les analystes de Morningstar dans une note.

Par action, le bénéfice ajusté de 1,02 dollar pour le trimestre clos le 30 juin a dépassé les prévisions de 87 cents, selon les estimations compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires, à 6,62 milliards de dollars, a également dépassé les prévisions de 6,49 milliards de dollars.