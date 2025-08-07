Block relève ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la bonne tenue des dépenses de consommation ; les actions bondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Block XYZ.N a fait état d'une hausse de ses revenus au deuxième trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfice brut annuel jeudi, la société de paiement ayant été aidée par la résistance des dépenses de consommation, ce qui a entraîné une hausse de 12 % de ses actions dans les échanges prolongés .

Les entreprises et les particuliers ont continué à dépenser pour des produits essentiels, même s'ils ont réduit leurs dépenses discrétionnaires dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

L'entreprise dirigée par Jack Dorsey prévoit désormais un bénéfice brut de 10,17 milliards de dollars pour 2025, contre 9,96 milliards de dollars prévus précédemment.

Son application Cash App, qui permet les paiements mobiles de pair à pair, a enregistré une croissance du bénéfice brut d'environ 16 % au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin. Cette croissance est plus lente que celle de 23 % enregistrée au cours de la même période de l'année précédente.

Le segment Square de Block, qui fournit des solutions de paiement aux petites et moyennes entreprises, a enregistré une hausse de 11 % de son bénéfice brut par rapport à la même période de l'année précédente. Cette hausse est principalement due aux logiciels et aux produits bancaires et de paiement intégrés de la société, qui a continué à monter en gamme et à accroître sa part de marché dans les secteurs verticaux ciblés.

La société permet également à ses utilisateurs d'acheter et de vendre des bitcoin s, dont les frais de transaction affectent directement ses bénéfices. Les revenus générés par le bitcoin sont tombés à 2,14 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 juin, contre 2,61 milliards de dollars l'année précédente.

Le secteur des cryptomonnaies a rebondi et le bitcoin a atteint plusieurs sommets au cours du trimestre, car les utilisateurs ont obtenu plus de certitude réglementaire sur leurs avoirs grâce à des projets de loi tels que le Genius Act et le Clarity Act.

Les investisseurs ont donc conservé leurs actifs numériques dans l'espoir d'obtenir des rendements plus élevés, ce qui a eu pour effet de réduire le volume des achats et des ventes. La volatilité du marché entraîne généralement une augmentation des volumes d'échanges.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice net de 385 millions de dollars, soit 62 cents par action, au deuxième trimestre, contre 301 millions de dollars, soit 47 cents par action, au cours de la même période de l'année précédente.

Les actions de Block ont perdu près de 10 % en 2025 en raison de la volatilité du marché et de l'abaissement des prévisions de bénéfices , ce qui est nettement inférieur à la performance du marché en général.