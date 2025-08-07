Block relève ses prévisions de bénéfices annuels à cause de la bonne tenue des dépenses de consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Block XYZ.N a fait état d'une hausse de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre jeudi et a relevé ses prévisions de bénéfice brut pour l'ensemble de l'année, l'entreprise de paiement ayant été aidée par la résistance des dépenses de consommation.

Les entreprises et les particuliers ont continué à dépenser pour des produits essentiels, même s'ils ont réduit leurs dépenses discrétionnaires dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

L'entreprise dirigée par Jack Dorsey prévoit désormais un bénéfice brut de 10,17 milliards de dollars en 2025 , contre 9,96 milliards de dollars prévus précédemment.

Son application Cash App, qui permet les paiements mobiles de pair à pair, a enregistré une croissance du bénéfice brut d'environ 16 % au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin. Cette croissance est plus lente que celle de 23 % enregistrée au cours de la même période de l'année précédente.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice net de 385 millions de dollars, soit 62 cents par action, au deuxième trimestre, contre 301 millions de dollars, soit 47 cents par action, au cours de la même période de l'année précédente.

Les actions de Block ont perdu près de 10 % en 2025 à cause de la volatilité du marché et de l'abaissement des prévisions de bénéfices , ce qui est nettement en dessous de la performance du marché en général.