Block, Comcast, Expedia, Tesla...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street-
information fournie par AOF 07/11/2025 à 15:04

(AOF) - Airbnb

Au troisième trimestre, Airbnb a généré un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars, stable par rapport à la même période un an plus tôt, tandis que le bénéfice par action s'est élevé à 2,21 dollars, en hausse de 4%, là où les analystes tablaient sur 2,31 dollars. En parallèle, sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires a atteint 4,1 milliards de dollars, en progression de 10%. Au niveau opérationnel, le nombre de nuits et sièges réservés a augmenté de 9% sur le troisième trimestre, marquant une accélération par rapport aux trois mois précédents.

Block

Le spécialiste américain des paiements en ligne, Block, a présenté des profits décevants. Au troisième trimestre, il a enregistré un bénéfice net de 462 millions de dollars, contre un bénéfice net de 284 millions de dollars un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 54 cents, 9 cents sous le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,3%, à 6,11 milliards de dollars. Le marché visait 6,34 milliards de dollars. La société a traité 67,2 milliards de dollars de paiements, en hausse de 12%.

Comcast

Le groupe américain Comcast, propriétaire de Sky, est en discussions pour racheter la branche médias d'ITV pour 2,15 milliards de dollars, dette comprise, selon Bloomberg. Cette transaction ferait de Sky le plus grand diffuseur commercial du Royaume-Uni. Elle devrait faire l'objet d'un examen réglementaire approfondi étant donné qu'il occuperait une position dominante sur le marché national de la publicité télévisée.

Expedia

Au troisième trimestre, le résultat net part du groupe d'Expedia a bondi de 40%, pour s'élever à 959 millions de dollars. Par action, le bénéfice ajusté a connu une croissance de 23%, à 7,57 dollars, contre 6,13 dollars un an plus tôt et un consensus à 6,98 dollars. Parallèlement, le chiffre d'affaires a progressé de 9%, à 4,412 milliards de dollars, supérieur aux attentes qui étaient de 4,28 milliards de dollars. Enfin, les réservations brutes de la société qui exploite plusieurs agences de voyages ont augmenté de 12%, à 30,727 milliards de dollars.

NewsCorp

Le groupe de médias NewsCorp, qui comprend Fox News et le Wall Street Journal, a dépassé les estimations de Wall Street au premier trimestre. Le bpa est ressorti à 22 cents, supérieur au consensus (21 cents). Le chiffre d'affaires du premier trimestre est ressorti à 2,14 milliards de dollars, contre 2,10 milliards attendus. Le groupe détenu depuis septembre par le fils aîné de Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch, à été soutenu par la croissance de ses segments Dow Jones et de ses services immobiliers numériques.

Take Two Interactive

Take Two Interactive a annoncé qu'il décalait la sortie de Grand Theft Auto VI du 26 mai 2026 au 19 novembre 2026. L'éditeur de jeux vidéo avait déjà repoussé la sortie du prochain opus de sa franchise vedette en mai dernier. "Nous nous excusons d'allonger encore cette attente, déjà longue, mais ces mois supplémentaires nous permettront de finaliser le jeu avec le niveau de finition que vous êtes en droit d'attendre et que vous méritez," a déclaré Rockstar Games, le développeur du jeu.

Tesla

A l'issue de l'assemblée générale annuelle, les actionnaires de Tesla ont voté, à plus de 75%, en faveur d'une rémunération de près de 1 000 milliards de dollars pour son président-directeur général, Elon Musk. Ce montant devrait lui être distribué sous formes d'actions Tesla et est conditionné à l'atteinte d'objectifs. Les actionnaires ont également autorisé le conseil d'administration à investir dans la start-up d'IA xAI d'Elon Musk.

