Paris recommande à ses ressortissants au Mali de quitter le pays

La France recommande vendredi à ses ressortissants au Mali de "prévoir un départ temporaire du pays dès que possible par les vols commerciaux encore disponibles" en raison de la dégradation du contexte sécuritaire, "y compris à Bamako", dans une note aux voyageurs diffusée par le ministère des Affaires étrangères.

"Les déplacements par voie terrestre restent déconseillés, car les routes nationales sont actuellement la cible d’attaques de groupes terroristes", ajoute le Quai d'Orsay, rappelant qu'"il reste formellement déconseillé de se rendre au Mali, quel que soit le motif".

Le groupe djihadiste JNIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans), branche sahélienne d'Al-Qaïda, a lancé il y a deux mois un blocus sur les importations de carburant et attaque les convois d'essence qui tentent de rejoindre Bamako. L'action lancée par le JNIM représente le plus grand défi à ce jour contre les militaires au pouvoir à Bamako depuis 2021.

"Nous suivons avec une grande attention et une véritable préoccupation la situation sécuritaire au Mali", déclarait jeudi le porte-parole du Quai d'Orsay Pascal Confavreux lors d'un point de presse hebdomadaire.

L'ambassade de France à Bamako est toujours ouverte, dirigée par un chargé d'affaires, et s'occupe notamment de la protection consulaire des ressortissants français, au nombre de 4.000 environ, précisait-il.

