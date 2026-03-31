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Blackstone vend le portefeuille résidentiel de Fidere à Brookfield pour 1,4 milliard de dollars
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 10:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le titre et le premier paragraphe pour préciser que le montant du prix brut est de 1,4 milliard de dollars.)

Blackstone BX.N a vendu l'ensemble de son portefeuille résidentiel Fidere YFID.MC en Espagne à Brookfield Asset Management BAM.N pour un prix d'achat brut de 1,2 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars), a déclaré lundi en fin de journée la société américaine de capital-investissement.

La transaction a été évaluée à un montant net de 1,05 milliard d'euros, a indiqué Fidere dans un document réglementaire.

Blackstone a déclaré que la vente représente la plus grande transaction multifamiliale en Espagne depuis la crise financière de 2007-2009, à l'exception de son acquisition de Testa Homes.

Le journal espagnol Expansion a fait état pour la première fois de la possibilité d'une telle transaction en février .

Le portefeuille de Fidere comprend quelque 5 000 unités d'habitation réparties dans 47 immeubles résidentiels à Madrid.

(1 dollar = 0,8720 euro)

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