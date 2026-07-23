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Blackstone répond aux préoccupations de la population concernant l'IA, selon son directeur général
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 19:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie et Arasu Kannagi Basil

Blackstone BX.N s'efforce de prendre en compte les implications sociétales et environnementales du développement de l'intelligence artificielle , a déclaré jeudi son directeur général Stephen Schwarzman, alors que l'opposition à la construction de centres de données s'intensifie aux États-Unis.

Blackstone et d’autres sociétés de capital-investissement injectent des dizaines de milliards de dollars dans des entreprises et des infrastructures visant à accroître la capacité de calcul et à faire fonctionner des modèles très gourmands en énergie.

Mais l’électorat américain, par ailleurs profondément divisé, est unanime, tous partis confondus, face au rythme de construction des centres de données, et seuls 14 % des personnes interrogées soutiendraient la construction d’un tel centre dans leur communauté pour le compte d’entreprises technologiques, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé en juin.

Blackstone travaille en étroite collaboration avec les sociétés de son portefeuille, notamment celles spécialisées dans les centres de données, « afin de répondre aux implications de ce développement en matière d’emploi, d’environnement et de communauté grâce à la création d’emplois syndiqués, à la formation de la main-d’œuvre, à des systèmes de refroidissement sans eau, à l’augmentation de la production d’électricité et à d’importants investissements économiques locaux », a déclaré M. Schwarzman lors d’une conférence téléphonique.

Si l’impact de l’IA pourrait faire écho à la révolution industrielle, qui a finalement amélioré le niveau de vie, M. Schwarzman a ajouté: « Un changement majeur de ce type suscite également de l’inquiétude en raison de l’incertitude quant à la manière dont la technologie va évoluer. »

L’opérateur de centres de données QTS, que Blackstone a privatisé pour 10 milliards de dollars en 2021, a annoncé au début du mois avoir mis fin à un projet en Virginie après des années de préparation. Le projet s’était heurté à une forte opposition locale et à des litiges, bien qu’il ait été approuvé par les autorités du comté.

L’administration du président américain Donald Trump considère le développement de l’IA comme une course contre la Chine , mais s’efforce également de protéger les ménages contre la hausse des coûts énergétiques qui en découle.

M. Schwarzman, donateur de longue date de Donald Trump, a déclaré avoir personnellement « passé beaucoup de temps avec des dirigeants du secteur et divers décideurs politiques à réfléchir à la manière de résoudre ces problèmes cruciaux, tout en préservant l’avance des États-Unis en matière d’IA ».

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