Blackstone rachète la centrale électrique de Hill Top pour environ 1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Blackstone BX.N a déclaré lundi qu'il avait accepté d'acquérir Hill Top Energy Center, une centrale électrique au gaz naturel de 620 mégawatts située dans l'ouest de la Pennsylvanie, pour près d'un milliard de dollars.
