Blackstone prévoit davantage d'introductions en Bourse si la guerre au Moyen-Orient se résout

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Le directeur financier de Blackstone BX.N , Michael Chae, a déclaré jeudi que la volatilité du marché avait affecté les transactions, mais qu'il s'attendait à un regain d'activité sur les marchés des capitaux si la guerre au Moyen-Orient était résolue et si les marchés se stabilisaient.

"L'importante volatilité récente des marchés et l'incertitude générale ont eu pour effet de repousser les échéances de sortie et de ralentir l'activité de réalisation à court terme", a déclaré Michael Chae aux analystes lors d'une conférence téléphonique, après avoir annoncé des bénéfices en hausse pour le premier trimestre. "Si le conflit au Moyen-Orient est résolu de manière durable, nous nous attendons à une activité soutenue au cours du second semestre."