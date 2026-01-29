 Aller au contenu principal
Blackstone n'est pas surpris par les demandes de retrait des fonds de crédit privé en 2025
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les demandes des investisseurs de retirer une plus grande partie de leur argent du fonds de crédit privé phare de Blackstone en 2025 n'étaient "pas une surprise" étant donné les gros titres sur les risques possibles dans le secteur, a déclaré le président du groupe, Jon Gray, jeudi.

"Les indicateurs de crédit sont sains", a déclaré M. Gray lors d'une conférence téléphonique. "Nous avons une grande confiance dans le portefeuille et les perspectives à long terme malgré les gros titres", a-t-il ajouté.

