Blackstone met la main sur Champions Group
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 15:53

Blackstone annonce la signature d'un accord définitif en vue d'acquérir Champions Group, un fournisseur de services essentiels pour la rénovation résidentielle, auprès d'Odyssey Investment Partners.

Plateforme de services de premier plan, offrant des services sur le marché des réparations et des remplacements résidentiels, Champions Group exploite un modèle intégré avec plus de 1 800 techniciens de terrain et 150 000 membres actifs.

"Champions Group a développé une approche différenciée de mise sur le marché, ancrée dans son modèle d'adhésion et dans son engagement de longue date à fournir un service de premier ordre à sa clientèle fidèle", ajoute le gestionnaire d'actifs.

La transaction, dont les termes n'ont pas été divulgués, devrait être finalisée au 1er semestre 2026, sous réserve des conditions habituelles. Odyssey et la direction de Champions Group conserveront un investissement minoritaire important aux côtés de Blackstone.

Valeurs associées

BLACKSTONE
128,880 USD NYSE -0,71%
