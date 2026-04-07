Blackstone lève plus de 10 milliards de dollars pour son fonds COF V
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 14:52
Cette levée de fonds s'appuie sur le parcours de 20 ans d'investissement de Blackstone Credit & Insurance (BXCI) à travers les cycles de marché. La stratégie de crédit opportuniste de Blackstone a généré un taux de rendement interne net de 13% depuis sa création en 2007.
"COF V est le plus grand fonds de crédit opportuniste levé à ce jour par Blackstone, reflétant la forte demande institutionnelle continue de crédit privé", met en avant Lou Salvatore, co-gestionnaire de portefeuille des Capital Opportunities Funds.
Figurant parmi les principaux investisseurs en crédit au monde, Blackstone Credit & Insurance est également un fournisseur de premier plan de services de gestion d'investissement pour les assureurs. Blackstone gère 520 MdsUSD d'actifs totaux en crédit d'entreprise et immobilier.
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