Blackstone-Le bénéfice du T2 profite du portefeuille d'actifs et des gains liés à l'IA

Le logo de Blackstone à New York

(Corrige période dans le titre)

par Isla Binnie

‌Blackstone a fait état jeudi d'une hausse de ses résultats pour le deuxième trimestre, soutenue ​par la croissance de ses actifs sous gestion et par les bénéfices tirés d'un pari sur l'intelligence artificielle.

Le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde a déclaré que les entrées ​de capitaux enregistrées au cours du trimestre avaient porté le total de ses actifs à 1.350 milliards de dollars (1.180 ​milliards d'euros), tandis que le bénéfice distribuable a ⁠progressé de 26% par action pour s'établir à 1,52 dollar.

L'action Blackstone progressait de 2,7% ‌dans les échanges avant-Bourse.

Les opérations de cession d’une participation dans trois centres de données à Digital Realty et d’une participation majoritaire dans la société ​d’infrastructures énergétiques Sabre Industries à ‌TPG ont contribué à porter le produit de la monétisation ⁠des actifs à 31,8 milliards de dollars.

La volatilité des marchés avait freiné certaines transactions au premier trimestre, mais Blackstone a accéléré le rythme au deuxième trimestre.

Le groupe a également bénéficié ⁠des introductions en Bourse ‌de la société de technologie publicitaire Liftoff Mobile, d’un véhicule d’investissement dans ⁠les centres de données appelé Blackstone Digital Infrastructure Trust et du fonds immobilier indien ‌spécialisé dans les bureaux Bagmane.

Blackstone mise fortement sur la croissance de l’IA ⁠et s’associe à son concurrent Apollo dans le cadre d’un financement ⁠de 35 milliards de ‌dollars destiné à la fabrication de puces sur mesure qui seront utilisées par Anthropic, le ​créateur de Claude Code.

Le directeur général Stephen Schwarzman ‌a déclaré que la société avait décidé de "miser sur la méga-tendance de l’intelligence artificielle”. Il a ajouté que ​le fait que l’entreprise soit devenue "un partenaire de confiance à grande échelle pour de nombreux innovateurs clés" l’avait bien positionnée pour l’avenir.

Les craintes que l’IA ne bouleverse le ⁠secteur des logiciels ont pesé ces derniers mois sur les sociétés de capital-investissement et de crédit, qui ont massivement investi dans ces entreprises et leur ont accordé des prêts. Cela a contribué à un examen minutieux de la manière dont elles évaluent leurs actifs.

(Rédigé par Isla Binnie à New York et Arasu Kannagi Basil à Bangalore; version française Etienne ​Breban, édité par Sophie Louet)