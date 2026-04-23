Blackstone-Le bénéfice au T1 stimulé par des gains d'investissement

Blackstone BX.N , le plus grand gérant mondial d'actifs alternatifs, a annoncé jeudi une hausse des entrées de capitaux et un bond des revenus liés aux cessions d'investissements au premier trimestre, une période durant laquelle les marchés ont été secoués par la guerre et l'incertitude économique.

Les actifs sous gestion du groupe basé à New York ont progressé de 12% pour atteindre environ 1.300 milliards de dollars (1.110 milliards d'euros). Ses activités de crédit et d'assurance ont représenté la plus grande part des nouvelles entrées, avec 37 milliards de dollars, suivie du capital-investissement avec 20,4 milliards.

Les gérants d'actifs alternatifs ont vu leurs actions reculer, sur fond de craintes de ralentissement, d'impact potentiel de l'IA sur leurs participations et d’inquiétudes sur les normes de crédit.

L'action Blackstone a rebondi ce mois-ci, mais s'échange toujours à un niveau inférieur de près de 16% par rapport au début de l'année. L'indice S&P 500 du secteur financier

.TRGSPF a reculé de plus de 4% sur la même période.

Pour le premier trimestre, le bénéfice distribuable a augmenté de 25% pour atteindre 1,76 milliard de dollars, soit 1,36 dollar par action.

Le président-directeur général Stephen Schwarzman a déclaré que Blackstone avait enregistré près de 70 milliards de dollars d'entrées totales et réalisé une appréciation positive dans la quasi-totalité de ses stratégies d'investissement phares "malgré un environnement turbulent".

"Notre modèle résilient nous protège dans ces périodes de perturbation tout en nous permettant d'investir là où nous voyons les meilleures opportunités", a-t-il ajouté.

Les réalisations nettes ont augmenté de 26% pour atteindre 448,4 millions de dollars. Cette hausse a été soutenue par l'activité de capital-investissement, où Blackstone a vendu des actions de Medline, le fabricant de dispositifs médicaux qu'il a introduit en bourse l'année dernière et dont le cours a grimpé en flèche depuis son prix d'offre de 29 dollars pour s'établir aujourd'hui autour de 47 dollars.

La société a également cédé le fournisseur de technologies spatiales ARKA au sous-traitant américain de la défense CACI International CACI.N .

Les investisseurs institutionnels, qui comprennent généralement les fonds de pension, les assureurs et d'autres détenteurs de vastes réserves de capitaux capables de bloquer leurs fonds pendant de longues périodes, ont apporté à l'activité de crédit de Blackstone l'un des plus importants volumes de financement trimestriels de son histoire, a indiqué le groupe.

(Reportage Isla Binnie et Utkarsh Shetti, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)