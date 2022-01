Blackstone lance une plateforme de crédit durable axée sur la transition énergétique

(NEWSManagers.com) - La société de gestion alternative Blackstone vient de lancer une plateforme dédiée aux investissements en crédit et prêt aux acteurs de l'énergie renouvelable et supporters de la transition énergétique. Blackstone envisage d'investir près de 100 milliards de dollars dans la transition énergétique et dans des solutions visant à combattre le changement climatique lors de la prochaine décennie.

Dénommé Blackstone Credit Sustainable Resources Platform, ce véhicule de crédit investira dans des titres investment grade, non-investment grade ainsi que des obligations convertibles et hybrides. Il se concentrera sur divers secteurs tels que l'énergie solaire résidentielle et l'efficacité énergétique domestique, la production et le stockage d'électricité renouvelable ainsi que les produits, services, technologies et ressources naturelles liées à la transition énergétique. Il comprendra également le transport du bas carbone, les prêts liés à la durabilité, les financements verts qui financent des projets environnementaux et d'autres investissements dans les infrastructures énergétiques.

La plateforme sera dirigée par Robert Horn, jusqu'ici senior managing director, qui vient d'être promu au rang de directeur mondial pour les ressources durables du groupe pour Blackstone Credit.

Il est remplacé sur son poste précédent par Simon Hayden. Au sein de ce nouveau poste, ce dernier sera chargé des activités liées à la finance durable en Europe. Simon Hayden arrive d'EIG Global Energy Partners, où il était dernièrement managing director. Auparavant, il a travaillé comme vice-président au sein de la division de la finance pour l'infrastructure et l'énergie chez Citi.

La plateforme s'appuiera également sur l'expertise de Jean Rogers, directrice ESG chez Blackstone ainsi que fondatrice de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), et Rita Mangalick, directrice ESG chez Blackstone Credit. Elles conseilleront les équipes d'investissement et superviseront le due diligence ESG et d'autres initiatives de la plateforme.