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Blackstone investit dans Futronic, un fournisseur sud-coréen de solutions robotiques
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 07:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone BX.N a investi dans Futronic, un fournisseur d'actionneurs de haute précision destinés aux secteurs de l'automobile et de la robotique industrielle, a annoncé lundi le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde.

Selon une source proche du dossier, cette opération valorise la société sud-coréenne à environ 1 000 milliards de wons (676,04 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars).

Blackstone et Futronic n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Voici quelques détails:

* Blackstone a déclaré que des fonds de capital-investissement affiliés à la société d’investissement alternatif avaient conclu un accord définitif en vue de réaliser un investissement significatif dans Futronic.

* Le fondateur de Futronic, Jin-ho Ko, conservera ses fonctions de président-directeur général et collaborera avec Blackstone pour accélérer la croissance mondiale de l’entreprise et son expansion sur les marchés finaux.

* Blackstone "contribuera à stimuler notre expansion et à consolider notre position de leader dans le domaine des solutions d’actionnement et de contrôle de mouvement", a déclaré le fondateur.

(1 $ = 1.479,2000 wons)

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