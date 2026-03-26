Blackstone investit 250 millions de dollars dans les Émirats arabes unis malgré les perturbations dues à la guerre

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Blackstone BX.N a investi 250 millions de dollars dans Advanced Digital Gaming Technology, une nouvelle plateforme technologique de paiement et d'intelligence des données basée aux Émirats arabes unis, a déclaré le gestionnaire d'actifs dans un communiqué jeudi. Il s'agit de la première transaction entrante soutenue par un fonds d'investissement privé dans la région du Golfe depuis le début de la guerre contre l'Iran , selon LSEG. Les entreprises et les conseillers essaient de procéder à d'autres transactions dans le Golfe, a rapporté Reuters au début du mois, malgré l'incertitude quant à l'impact de la guerre, qui a commencé le 28 février lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées contre l'Iran.

Le conflit a perturbé les transports aériens et maritimes et a provoqué un choc sur les marchés de l'énergie.

Voici quelques détails:

* ADGT a été créée dans le cadre d'un partenariat stratégique entre Blackstone, Raya Holding, une société d'investissement basée à Abou Dhabi, et les partenaires technologiques NRT Technology et Sightline Payments.

* Basée à Abou Dhabi, ADGT vise à "soutenir les marchés numériques réglementés à l'échelle mondiale", a déclaré Blackstone. La date de création de la plateforme n'a pas été précisée.

* ADGT se concentrera dans un premier temps sur les déploiements dans les Émirats arabes unis, au Moyen-Orient, en Afrique et dans certains corridors internationaux. L'entreprise est le premier fournisseur de technologies de paiement et de conformité sur le marché des jeux commerciaux des Émirats arabes unis.

* "Nous voyons une opportunité significative de déployer des capitaux à grande échelle dans les Émirats arabes unis pour construire des entreprises capables de croître à la fois au niveau national et international, malgré les vents contraires à court terme", a déclaré Jon Gray, président et directeur de l'exploitation de Blackstone.

* Blackstone gère 1,3 billion de dollars d'actifs et a investi aux Émirats arabes unis dans des entreprises telles que la plateforme de petites annonces Property Finder.

* Avant l'opération de jeudi, l'opération la plus récente soutenue par le capital-investissement dans la région du Golfe avait été l'acquisition par la société de capital-risque Emergence Capital de la société d'IA automobile AlgoDriven, basée à Dubaï, en février.