Blackstone investit 250 millions de dollars dans le nouveau fonds spéculatif Covara

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Blackstone Group BX.N , le plus grand investisseur de fonds spéculatifs au monde, engage 250 millions de dollars en capital de démarrage dans un fonds spéculatif dirigé par une ancienne gestionnaire de portefeuille de Fir Tree Partners, selon deux sources familières de l'affaire.

Sachin Gupta a lancé Covara Capital, un nouveau gestionnaire d'investissement opportuniste de crédit long-short, avec des capitaux provenant de son Strategic Alliance Fund IV (1,1 milliard de dollars), qui soutient les nouveaux entrants dans le secteur des fonds spéculatifs, et d' autres pools de capitaux de l'entreprise, ont indiqué les sources.

La stratégie de Covara sera similaire à la stratégie de crédit long-short de Fir Tree que Gupta a dirigée ces deux dernières années, ont déclaré les sources qui n'ont pas été autorisées à discuter de l'accord privé.

L'unité d'investissement multi-actifs de Blackstone, BXMA, qui investit 90 milliards de dollars, participe activement à l'amorçage de nouvelles entreprises. Avec ce type d'investissements, Blackstone s'intéresse de près aux nouveaux gestionnaires prometteurs et aux bénéfices qu'ils sont censés générer à l'avenir.

Blackstone et un représentant de Gupta se sont refusés à tout commentaire.

Gupta a travaillé chez Fir Tree de 2018 à 2025 et a été gestionnaire de portefeuille et responsable de la recherche de 2023 jusqu'à la fermeture du fonds plus tôt cette année, après trois décennies dans le secteur.

Les dirigeants de Blackstone ontexaminé des centaines de candidatures et ont choisi Gupta en raison de son pedigree, de son expérience en tant que gestionnaire de portefeuille et de ses solides antécédents avec un montant d'actifs important, a déclaré l'une des sources.

Covara, dont la cotation a débuté la semaine dernière, gérera un portefeuille long-short d'instruments de crédit d'entreprise à haut rendement et de qualité, en se concentrant sur les États-Unis et l'Europe de l'Ouest.

Blackstone a déjà financé Astaris Capital Management, Arrowpoint Investment Partners, Tresidor Investment Management et Jones Road Capital Management, entre autres.