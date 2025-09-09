 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 459,29
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Blackstone investit 250 millions de dollars dans le nouveau fonds spéculatif Covara
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Blackstone Group BX.N , le plus grand investisseur de fonds spéculatifs au monde, engage 250 millions de dollars en capital de démarrage dans un fonds spéculatif dirigé par une ancienne gestionnaire de portefeuille de Fir Tree Partners, selon deux sources familières de l'affaire.

Sachin Gupta a lancé Covara Capital, un nouveau gestionnaire d'investissement opportuniste de crédit long-short, avec des capitaux provenant de son Strategic Alliance Fund IV (1,1 milliard de dollars), qui soutient les nouveaux entrants dans le secteur des fonds spéculatifs, et d' autres pools de capitaux de l'entreprise, ont indiqué les sources.

La stratégie de Covara sera similaire à la stratégie de crédit long-short de Fir Tree que Gupta a dirigée ces deux dernières années, ont déclaré les sources qui n'ont pas été autorisées à discuter de l'accord privé.

L'unité d'investissement multi-actifs de Blackstone, BXMA, qui investit 90 milliards de dollars, participe activement à l'amorçage de nouvelles entreprises. Avec ce type d'investissements, Blackstone s'intéresse de près aux nouveaux gestionnaires prometteurs et aux bénéfices qu'ils sont censés générer à l'avenir.

Blackstone et un représentant de Gupta se sont refusés à tout commentaire.

Gupta a travaillé chez Fir Tree de 2018 à 2025 et a été gestionnaire de portefeuille et responsable de la recherche de 2023 jusqu'à la fermeture du fonds plus tôt cette année, après trois décennies dans le secteur.

Les dirigeants de Blackstone ontexaminé des centaines de candidatures et ont choisi Gupta en raison de son pedigree, de son expérience en tant que gestionnaire de portefeuille et de ses solides antécédents avec un montant d'actifs important, a déclaré l'une des sources.

Covara, dont la cotation a débuté la semaine dernière, gérera un portefeuille long-short d'instruments de crédit d'entreprise à haut rendement et de qualité, en se concentrant sur les États-Unis et l'Europe de l'Ouest.

Blackstone a déjà financé Astaris Capital Management, Arrowpoint Investment Partners, Tresidor Investment Management et Jones Road Capital Management, entre autres.

Valeurs associées

BLACKSTONE
173,160 USD NYSE -0,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une capture d'écran d'une vidéo de l'AFPTV montre la fumée qui s'élève, après des explosions à Doha, la capitale du Qatar, le 9 septembre 2025 ( AFPTV / Jacqueline PENNEY )
    Israël cible le Hamas au Qatar, les Etats-Unis critiquent l'attaque
    information fournie par AFP 09.09.2025 22:54 

    Israël a annoncé avoir ciblé mardi des responsables du Hamas dans des frappes à Doha, mais le mouvement islamiste palestinien a assuré que ses négociateurs visés avaient survécu tout en faisant état de six morts dans l'attaque, la première du genre au Qatar. Alliée ... Lire la suite

  • L'Apple iPhone 17 Pro présenté lors de l'événement "Awe-Dropping" au Steve Jobs Theater sur le campus d'Apple Park à Cupertino, en Californie, le 9 septembre 2025 ( AFP / Nic Coury )
    Apple lance ses iPhone 17 et un modèle ultrafin, sans révolution IA
    information fournie par AFP 09.09.2025 22:51 

    Apple a présenté mardi sa nouvelle gamme d'iPhone 17 et un modèle "Air" ultrafin, sans encore annoncer d'avancées majeures pour rattraper son retard dans l'intelligence artificielle (IA), à l'heure où la guerre commerciale sino-américaine renchérit ses coûts de ... Lire la suite

  • Le président de la Cour suprême du Brésil (STF), Cristiano Zanin (c) et les juges, dont Alexandre de Moraes (g), lors de la séance de vote pour condamner ou acquitter l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, le 9 septembre 2025 à Brasilia ( AFP / EVARISTO SA )
    Brésil: Bolsonaro se rapproche d'une condamnation pour tentative de coup d'Etat
    information fournie par AFP 09.09.2025 22:50 

    L'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro s'est rapproché mardi d'une condamnation pour tentative de coup d'Etat, dans son procès historique devant la Cour suprême qui a déchaîné la colère de Donald Trump. Avec déjà deux juges sur cinq qui ont ... Lire la suite

  • Le nouvel iPhone Air d'Apple présenté lors de l'événement "Awe-Dropping" au Steve Jobs Theater ,sur le campus d'Apple Park à Cupertino, en Californie, le 9 septembre 2025 ( AFP / Nic Coury )
    L'adoption de l'eSIM sur l'iPhone Air renforce la tendance mondiale
    information fournie par AFP 09.09.2025 22:49 

    L'annonce par Apple mardi que son nouvel iPhone Air sera vendu dans le monde entier sans port SIM physique marque une étape supplémentaire dans la généralisation de ces cartes virtuelles, déjà largement utilisées sur ces modèles américains. - Que sont les eSIM ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank