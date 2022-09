Blackstone installe une équipe tech à San Francisco

(NEWSManagers.com) - Blackstone a annoncé que sa division Corporate Private Equity étendait sa présence avec le recrutement d'une nouvelle équipe basée à San Francisco. Ainsi Sachin Bavishi, Senior Managing Director chez BlackStone depuis 2013, s'installera à San Francisco (en provenance de New York) pour diriger et établir la présence de Blackstone Private Equity sur la côte ouest, avec d'autres membres de l'équipe, existants ou nouveaux.

Sachin Bavishi est spécialisé sur les investissements dans le secteur des technologies, des médias et des télécommunications (TMT).

"Nous soutenons depuis longtemps certaines des entreprises technologiques les plus innovantes du monde. L'établissement d'une présence dédiée à la côte ouest pour notre activité de capital-investissement nous aidera à améliorer encore notre offre pour les équipes de gestion et les entreprises avec lesquelles nous nous associons. Je suis ravi que Sachin Bavishi, l'un de nos investisseurs les plus talentueux, dirige cet effort pour nous.", commente Martin Brand, responsable de North America Private Equity et co-responsable mondial de Technology Investing.

Blackstone dispose d'une équipe de 70 personnes à San Francisco spécialisées notamment sur des stratégies de croissance ou des sciences de la vie, parmi d'autres.