Blackstone étudie ses options pour Ancestry.com, dont une IPO ou une vente-sources

par Echo Wang

Blackstone BX.N étudie ses options stratégiques pour Ancestry.com, dont une introduction en Bourse (IPO) ou une vente de la populaire plateforme de généalogie, selon des personnes au fait de la question.

Le fonds américain a invité les banques à présenter des offres pour l'IPO d'Ancestry.com, basée à Lehi, dans l'Utah, ont déclaré ces personnes qui ont demandé à garder l'anonymat, les informations n'étant pas publiques.

Les banques ont soumis leurs propositions en début de semaine, selon les sources.

L'IPO pourrait valoriser l'entreprise à 10 milliards de dollars (8,52 milliards d'euros), selon les sources, qui ont prévenu que les négociations se trouvaient à un stade précoce et que Blackstone pourrait aussi vendre Ancestry.com, sans donner plus de détails sur cette possibilité.

Les délibérations sont en cours et Blackstone pourrait décider de conserver l'actif plus longtemps, ont déclaré ces personnes.

Blackstone et Ancestry.com n'ont pas souhaité faire de commentaires.

Ancestry.com génère plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel et a plus de trois millions d'abonnés payants sur son site. L'entreprise génère la plupart de ses revenus des abonnements à sa base de données, ainsi que de la vente de tests d'ADN.

Blackstone avait acheté Ancestry.com en 2020 pour 4,7 milliards de dollars à des groupes de capital-investissement, le fonds souverain de Singapour GIC ayant conservé une participation minoritaire.

