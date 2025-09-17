Blackstone et TPG relancent leur intérêt pour l'achat de Hologic, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les sociétés de capital-investissement Blackstone BX.N et TPG TPG.O ont ravivé leur intérêt pour l'acquisition du fabricant d'appareils médicaux Hologic HOLX.O , a déclaré mercredi une personne proche de la transaction.

Cela fait suite à un rapport de Bloomberg News datant du mois de mai, selon lequel Hologic avait refusé une offre non contraignante de 16 milliards de dollars de la part des sociétés de capital-investissement.