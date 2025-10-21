Blackstone et TPG rachètent la société de technologie médicale Hologic et la retirent de la cote pour 18,3 milliards de dollars

Ce rachat constitue la plus importante transaction de dispositifs médicaux depuis 2006

Les sociétés de capital-investissement capitalisent sur les actifs sous-évalués du secteur de la santé

L'amélioration des marchés du crédit permet des rachats plus importants

(Réécrit tout au long de l'article en tenant compte du contexte) par Sabrina Valle et Mariam Sunny

Les sociétés de capital-investissement Blackstone BX.N et TPG TPG.O ont annoncé mardi qu'elles allaient racheter lasociété de diagnostic médical Hologic HOLX.O pour un montant de 18,3 milliards de dollars, dette comprise, ce qui représente la plus importante opération dans le secteur des dispositifs médicaux depuis près de vingt ans.

Ce rachat montre comment le clivage des évaluations de marché aux États-Unis - les entreprises du secteur de l'intelligence artificielle sont fortement valorisées, tandis que des secteurs tels que la santé, l'industrie et les produits de consommation sont sous-évalués - crée des opportunités pour les sociétés de capital-investissement d'acheter directement de grandes entreprises cotées en bourse.

Il illustre également la manière dont un accès plus facile au financement aide les sociétés de capital-investissement à réaliser des opérations plus importantes. Si les autorités de réglementation l'approuvent, Hologic - spécialisée dans les diagnostics de santé féminine, notamment le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus - sera retirée de la cote du marché boursier Nasdaq.

Blackstone et TPG ont accepté de payer 76 dollars par action en espèces pour toutes les actions Hologic en circulation, ce qui représente une prime de près de 6 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

Les actions Hologic étaient en hausse d'environ 3 % à la mi-journée. Elles ont gagné environ 13 % depuis que Blackstone et TPG auraient relancé le mois dernier l'intérêt pour la société après des discussions intermittentes entre les parties au cours de l'année écoulée.

L'accord avec Hologic constitue la plus grande acquisition d'une société de matériel médical depuis que Boston Scientific a acheté Guidant Corp pour 27 milliards de dollars en 2006.

LA BAISSE DES COÛTS D'EMPRUNT PERMET D'IMPORTANTS RACHATS D'ENTREPRISES

Au cours de l'année écoulée, les coûts d'emprunt ont commencé à baisser et les prêteurs sont devenus plus disposés à financer de grandes transactions, ce qui permet aux sociétés de capital-investissement de racheter des entreprises valant plusieurs milliards de dollars.

En septembre, un consortium d'investisseurs a accepté de racheter Electronic Arts Inc EA.O dans le cadre d'une acquisition par emprunt de 55 milliards de dollars, la plus importante de ce type. La semaine dernière, des investisseurs menés par les Global Infrastructure Partners de BlackRock Inc.

BLK.N ont conclu un accord de 40 milliards de dollars pour acquérir Aligned Data Centers.

Outre les engagements de Blackstone et TPG pour Hologic, cinq banques - Citigroup Inc C.N , Bank of America Corp

BAC.N , Barclays PLC BARC.L , Royal Bank of Canada RY.TO , Sumitomo Mitsui Banking Corp - se sont engagées à fournir un financement par l'emprunt.

Les entreprises prévoient d'accélérer la recherche, de procéder à des acquisitions et de développer des produits sans être soumises à la pression des bénéfices trimestriels, ont déclaré des personnes proches de la transaction.

Les produits de Hologic sont décrits comme très innovants, difficiles à reproduire et préférés par les cliniciens et les patients, ce qui lui confère une forte part de marché et un pouvoir de fixation des prix.

Les actionnaires recevront également un droit à valeur contingente non négociable pouvant aller jusqu'à 3 dollars par action, payable si Hologic atteint les objectifs de chiffre d'affaires de son activité Breast Health au cours des exercices 2026 et 2027, ce qui portera le paiement potentiel total à 79 dollars par action.

L'offre semble "équitable pour toutes les parties", a déclaré mardi Ryan Zimmerman, analyste chez BTIG.

"Nous considérons cette offre comme globalement positive pour le secteur (medtech), car elle vient s'ajouter au pool d'acquéreurs, mais elle se traduira également par des entreprises plus solides si/quand elles réapparaîtront en tant qu'actifs publics", a déclaré M. Zimmerman.

L'opération, qui devrait être conclue au cours du premier semestre 2026, comprend des investissements minoritaires importants de la part d'une unité de l'Abu Dhabi Investment Authority et d'une filiale de GIC, a déclaré Hologic.

Goldman Sachs a conseillé Hologic, tandis que Citi conseille le consortium Blackstone-TPG. Les conseillers juridiques sont Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pour Hologic, et Kirkland & Ellis LLP et Ropes & Gray pour les acheteurs.