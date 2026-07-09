Blackstone et TPG cherchent à lever plus de 4 milliards de dollars pour la division chirurgicale d'Hologic, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les groupes de capital-investissement Blackstone BX.N et TPG TPG.O cherchent à lever plus de 4 milliards de dollars pour la division chirurgicale de la société de technologies médicales Hologic HOLX.MX , a rapporté jeudi le Financial Times.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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