Blackstone est le gérant alternatif au marketing le plus efficace selon une étude

(NEWSManagers.com) - L’agence de communication britannique Peregrine Communications a analysé, pour la deuxième année consécutive, l’efficacité du marketing de 50 gestionnaires d’actifs alternatifs parmi les plus gros au monde. La liste inclut 20 firmes de private equity, 20 hedge funds et 20 gérants de crédit alternatif.

Pour son classement, Peregrine analyse différents indicateurs dont, entre autres, le nombre de recherches de la marque du gestionnaire sur les moteurs de recherche sur Internet, le nombre de clics et taux d'engagement pour les campagnes de publicité payées dans les médias, la mesure de la couverture médiatique de chaque gestionnaire, la façon dont les utilisateurs engagent avec le contenu produit par le gestionnaire, le taux de rebond sur le site internet de la firme, ou encore la présence d’articles positifs ou négatifs pour chaque gestionnaire sur la première page du moteur de recherche Google.

L’étude suggère que la société de gestion alternative américaine Blackstone demeure la plus efficace dans son marketing avec un score total de 66 sur 100. Elle devance de peu Millennium Management (64/100) ainsi qu’Apollo Global Management et Vista Equity Partners (64/100). Advent International et Bridgewater Associates figurent tous deux au cinquième rang avec une note de 60/100. Suivent Ardian (58/100), Ares Management, Brookfield et General Atlantic dans le top 10. Tikehau Capital est classé 13ème ex-aequo (54/100).

Blackstone domine dans les médias

Citadel, TPG, Fortress Investment Group, EQT et CVC Capital Partners se distinguent des autres gérants car elles sont les plus recherchées directement sur Internet selon Peregrine Communications. L’agence constate cependant que le « momentum » en 2022 se porte sur TPG, Fortress et CVC Capital Parnters.

Peregrine a déterminé les meilleurs « communicants » dans les médias, évalués en fonction de la proportion de mentions positives/négatives de la marque dans les médias et de l’étendue de leur couverture médiatique. Blackstone ressort numéro un de cette catégorie (10/10), suivi par General Atlantic (9/10) tandis que KKR, TPG et Millennium obtiennent la même note (8/10). L’étude apprend d’ailleurs que 46% des gérants analysés se sont payés des campagnes de publicité dans les médias sur l’année écoulée et qu’elles visaient quasi-exclusivement le public américain.

L’analyse de Peregrine suggère enfin que 40% des gérants alternatifs sondés sont présents sur les trois réseaux sociaux Twitter, LinkedIn et YouTube. Blackstone, Citadel, Brookfield, KKR et Oaktree sortent du lot de par leur contenu et leur approche multi-plateformes d’après l’agence.