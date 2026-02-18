Blackstone, EQT et CVC font des offres pour l'unité Everllence de VW, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Volkswagen VOWG.DE a attiré des offres de fonds d'investissement privés de premier plan, dont Blackstone BX.N , EQT EQTAB.ST et CVC, pour sa division Everllence, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.
La division Everllence de Volkswagen, qui produit des moteurs de bateaux et des pompes à chaleur, est évaluée entre 5 milliards d'euros (5,92 milliards de dollars) et 6 milliards d'euros par les acheteurs potentiels, a ajouté le rapport.
Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.
(1 dollar = 0,8445 euro)
