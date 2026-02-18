 Aller au contenu principal
Blackstone, EQT et CVC font des offres pour l'unité Everllence de VW, selon le FT
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 06:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volkswagen VOWG.DE a attiré des offres de fonds d'investissement privés de premier plan, dont Blackstone BX.N , EQT EQTAB.ST et CVC, pour sa division Everllence, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

La division Everllence de Volkswagen, qui produit des moteurs de bateaux et des pompes à chaleur, est évaluée entre 5 milliards d'euros (5,92 milliards de dollars) et 6 milliards d'euros par les acheteurs potentiels, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

(1 dollar = 0,8445 euro)

Valeurs associées

BLACKSTONE
131,470 USD NYSE +1,29%
EQT
27,850 EUR Tradegate +0,25%
VOLKSWAGEN
104,000 EUR XETRA +1,07%
