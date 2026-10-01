Blackstone donne naissance à un nouvel acteur de la défense

Blackstone fait part de l'acquisition, par ses fonds gérés, des entreprises TSC et Applied Systems Engineering Inc (ASEI), en vue de les fusionner pour constituer Falcata, une plateforme destinée à renforcer la base industrielle américaine dans le domaine des systèmes d'interception afin de contrer la prolifération de menaces aériennes peu coûteuses.

"Les conflits récents ont démontré la nécessité de systèmes défensifs capables d'offrir à la fois efficacité et volume, augmentant la demande non seulement pour des intercepteurs plus abordables, mais aussi pour les technologies critiques nécessaires à leur production", souligne Blackstone.

Réunissant des technologies complémentaires couvrant l'ensemble de la chaîne de guidage des systèmes d'interception, Falcata vise donc à renforcer les capacités industrielles des Etats-Unis et à répondre à une demande croissante de solutions de défense efficaces à des coûts maîtrisés.

"La nouvelle société s'appuie sur plusieurs décennies d'expérience dans le développement de technologies essentielles de détection, de guidage, de navigation et de contrôle destinées aux missions de sécurité nationale", met en avant le groupe de gestion d'actifs et d'investissement.

Destinée par Blackstone à devenir un leader des technologies d'interception de nouvelle génération, Falcata s'appuiera sur les compétences, les relations clients et les programmes existants de TSC et d'ASEI, tout en investissant davantage dans les technologies, les capacités de production et les effectifs.