Blackstone dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à des transactions à vitesse grand V

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Hausse des bénéfices trimestriels et annuels du gestionnaire d'actifs Blackstone

*

Blackstone reçoit 71 milliards de dollars d'argent frais au quatrième trimestre

*

Le développement de l'IA est le plus grand moteur économique des États-Unis, selon le directeur général

(Ajout du cours de l'action au paragraphe 2, détails, citations) par Isla Binnie et Arasu Kannagi Basil

Blackstone BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, a dépassé les prévisions de bénéfices du quatrième trimestre jeudi, grâce à ses transactions et à la croissance de ses activités de centres de données.

Cependant, les actions de la société basée à New York, qui a déclaré qu'elle gérait maintenant des actifs d'une valeur de 1,27 trillion de dollars, ont glissé de plus de 3 %, après avoir initialement augmenté de 1 % avant l'ouverture du marché.

"L'environnement des transactions a atteint une vitesse d'évasion grâce à la modération du coût du capital", a déclaré Jon Gray, président et directeur de l'exploitation, lors d'une conférence téléphonique, en faisant référence au rendement qu'une entreprise doit obtenir pour justifier un investissement.

Les investisseurs financiers et les entreprises ont réinvesti dans les fusions et acquisitions en 2025, aidés par la baisse des taux d'intérêt qui rend le financement des transactions moins onéreux et atténue les inquiétudes concernant les effets des politiques introduites par le président américain Donald Trump.

Blackstone a réalisé 957 millions de dollars en vendant des actifs au cours des trois mois précédant décembre, soit 59 % de plus qu'au cours de la même période en 2024, et a engrangé 71,5 milliards de dollars de capitaux frais.

Les résultats mettent en évidence une tendance croissante des grandes sociétés de capital privé à continuer à lever des fonds, tandis que les fonds plus petits et plus récents luttent dans un environnement plus concurrentiel.

Les fonds d'infrastructure de Blackstone ont enregistré de bonnes performances, avec des valorisations en hausse de 8,4 %. Cette évolution est due à l'opérateur de centres de données QTS, que Blackstone a acheté en 2021 et qui bénéficie aujourd'hui de la demande pour développer l'IA.

"Le rythme historique des investissements réalisés aux États-Unis pour faciliter le développement de l'intelligence artificielle, y compris la conception et la fabrication de semi-conducteurs, la construction de centres de données et l'expansion de la production d'énergie, est le principal moteur de la croissance économique aujourd'hui", a déclaré le directeur général Stephen Schwarzman.

Blackstone détient également QTS par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement immobilier (BREIT) qui a rapporté 8,1 % en 2025, se redressant après deux années difficiles à partir de la fin de 2022, lorsque les investisseurs ont fait la queue pour retirer leur argent de .

Les bénéfices distribuables du groupe, c'est-à-dire les liquidités qui peuvent être utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, ont augmenté de 3 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars au cours des trois mois précédant le mois de décembre.

Cela s'est traduit par un bénéfice de 1,75 $ par action, dépassant les 1,54 $ attendus en moyenne par les analystes, selon les données de LSEG. Pour l'ensemble de l'année, l'indicateur très surveillé s'est établi à 5,57 dollars par action, contre 5,35 dollars attendus par les analystes de LSEG.

"MAL AIMÉ" PAR LE MARCHÉ BOURSIER

Blackstone a dépensé 42 milliards de dollars pour des achats, dont la société japonaise de recrutement d'ingénieurs TechnoPro au cours du trimestre, et a engagé 23 milliards de dollars supplémentaires pour l'achat d'actifs importants, dont le fabricant d'appareils médicaux Hologic .

Les actions de Blackstone ont chuté d'environ 11 % l'année dernière, à l'instar d'autres grands gestionnaires d'actifs alternatifs.

Les analystes de Piper Sandler ont déclaré que l'action avait été "mal aimée" et l'ont classée "neutre", mais ont déclaré qu'elle devrait bénéficier d'une reprise de l'activité de transaction et des revenus de performance.

Avec un portefeuille immobilier mondial d'une valeur de 611 milliards de dollars, la société a fait l'objet d'un examen minutieux ce mois-ci lorsque M. Trump a menacé d'interdire aux grands investisseurs institutionnels d'acheter des maisons unifamiliales.

Les actions de Blackstone ont chuté de 8 % ce jour-là, mais les analystes ont ignoré le risque. Chris Kotowski, analyste chez Oppenheimer, a estimé l'exposition "manifestement insignifiante" de Blackstone à environ 6 milliards de dollars, sur un total de plus de 1 200 milliards de dollars.

L'action de Blackstone se négocie actuellement à 23 fois ses bénéfices prévus pour 2026, bien que la croissance prévue de ses honoraires ne soit qu'à deux chiffres, selon Piper Sandler.