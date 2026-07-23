Blackstone dépasse les prévisions de bénéfices grâce aux gains générés par l'IA, tandis que ses actifs atteignent 1 350 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour régulières avec prévisions, cotations, évolution du cours de l'action et autres informations)

* Les entrées de capitaux font grimper les actifs sous gestion à 1 350 milliards de dollars

* Neuf des dix participations de Blackstone les plus performantes sont liées à l’IA

* Blackstone renforce ses liens avec les innovateurs en IA, selon son directeur général

par Isla Binnie et Arasu Kannagi Basil

Blackstone BX.N a dépassé jeudi les prévisions des analystes concernant ses bénéfices du deuxième trimestre, le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde ayant tiré profit de ses investissements, levé de nouveaux fonds et récolté les fruits d’un pari colossal sur l’intelligence artificielle.

La société new-yorkaise a indiqué que les entrées de capitaux enregistrées au cours du trimestre avaient porté le total de ses actifs à 1 350 milliards de dollars. Le bénéfice distribuable, c'est-à-dire le bénéfice disponible pour les actionnaires, a augmenté de 26 % par action pour atteindre 1,52 dollar, dépassant ainsi les estimations de 1,35 dollar fournies par LSEG.

Les opérations de cession d’une participation dans trois centres de données à Digital Realty DLR.N et d’une participation majoritaire dans la société d’infrastructures énergétiques Sabre Industries à TPG TPG.O ont contribué à porter le montant total des recettes issues de la monétisation d’actifs à 31,8 milliards de dollars.

La volatilité des marchés avait freiné certaines transactions au premier trimestre, mais Blackstone a accéléré le rythme au deuxième trimestre, en menant à bien les introductions en bourse de la société de technologie publicitaire Liftoff Mobile LFTO.O , d’un véhicule d’investissement dans les centres de données appelé Blackstone Digital Infrastructure Trust

BXDC.N et du fonds immobilier indien spécialisé dans les bureaux Bagmane BAGM.NS .

Le titre a oscillé entre hausse et baisse en début de séance, dans un contexte de recul généralisé des actions américaines. L’action a reculé de 20 % depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, à l’instar de la plupart de ses concurrents.

Les revenus issus de la cession de participations devraient ralentir au cours des trois prochains mois, mais rester « solides » au cours des trimestres suivants, a déclaré le directeur financier Michael Chae aux analystes, ajoutant que la société s'attendait à ce que ses commissions de gestion de base progressent à un rythme à deux chiffres en 2027.

LA MÉGATENDANCE DE L’IA

Blackstone mise fortement sur la croissance de l’IA et a indiqué que neuf de ses dix investissements ayant enregistré la plus forte plus-value sont liés à l’IA. La société détient une participation dans Anthropic, le créateur de Claude Code, et a privatisé la plateforme de centres de données QTS pour 10 milliards de dollars en 2021.

Le directeur général Stephen Schwarzman a déclaré que si Blackstone menait à bien son programme de projets, sa plateforme de centres de données pourrait doubler de taille au cours des deux prochaines années.

« Nous n’en sommes qu’aux prémices de ce qui, selon moi, sera la transformation la plus marquante de l’industrie et des marchés depuis une génération », a déclaré Stephen Schwarzman. « Notre action est en promotion aujourd’hui. Nous pensons qu’elle représente l’un des moyens les plus abordables de participer à cette mégatendance extraordinaire », a-t-il ajouté.

Stephen Schwarzman a reconnu le risque d’une « exubérance excessive » dans les investissements liés à l’IA, et a indiqué qu’il avait discuté de questions telles que la création d’emplois avec des dirigeants du secteur et des décideurs politiques.

Les craintes que l’IA ne nuise aux entreprises de logiciels ont pesé ces derniers mois sur les sociétés de capital-investissement et de crédit, qui ont massivement investi dans ces entreprises et leur ont accordé des prêts. Cela a contribué à un examen minutieux de la manière dont elles évaluent leurs actifs.

Dans ce contexte de turbulences, les particuliers fortunés, dont les actifs représentent près d’un quart du total géré par Blackstone, ont cherché à retirer leurs fonds, en particulier des fonds de crédit privés.

Le fonds phare destiné aux particuliers, le Blackstone Private Credit Fund (BCRED), a levé 1 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 1,9 milliard au trimestre précédent et 3,7 milliards à la même période en 2025.

Mais le président Jon Gray a déclaré que les demandes de rachat du BCRED avaient « sensiblement » ralenti en juillet.

Les rendements nets du crédit privé se sont améliorés, passant d'un niveau stable au premier trimestre à 0,4 %, mais sont restés inférieurs aux 2,2 % enregistrés il y a un an.

Les fonds « Blackstone Private Equity Strategies » et « BXINFRA » (spécialisé dans les infrastructures), également proposés aux particuliers fortunés, ont levé respectivement 2,4 milliards de dollars et 861 millions de dollars. Le fonds immobilier BREIT, qui a commencé à exercer son droit de blocage des rachats des investisseurs en 2022, a attiré 1,2 milliard de dollars.