Blackstone défend le crédit privé alors que ses actifs dépassent les 1 300 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long avec des détails de la conférence téléphonique) par Utkarsh Shetti et Isla Binnie

Les dirigeants de Blackstone BX.N ont soutenu l'attrait du crédit privé, même si le sentiment autour de la catégorie s'affaiblit, après que le plus grand gestionnaire d'investissements alternatifs au monde a fait état de fortes entrées qui ont porté le total de ses actifs sous gestion à plus de 1 300 milliards de dollars.

Les gestionnaires d'actifs alternatifs - un large éventail de titres qui vivent en dehors des marchés boursiers et obligataires traditionnels - ont vu leurs actions chuter en raison des craintes d'un ralentissement de la croissance future, d'une perturbation potentielle de l'IA pour les entreprises de leur portefeuille et de questions concernant les normes de prêt.

Le secteur des logiciels, dans lequel les investisseurs privés et les prêteurs ont injecté des capitaux à une époque où les taux d'intérêt étaient bas, après le pic de la pandémie de COVID-19, fait face à de nouvelles inquiétudes des investisseurs, ce qui a entraîné une forte chute des actions perçues comme étant exposées aux progrès rapides de l'intelligence artificielle.

Les actions des gestionnaires d'actifs ont été touchées à tous les niveaux jeudi, alors qu'une nouvelle vague d'inquiétudes s'est abattue sur les actions du secteur des logiciels. Blackstone a perdu environ 6 %, tandis que KKR

KKR.N , Ares ARES.N , Carlyle CG.O et Apollo APO.N ont glissé entre 3,5 % et 5 %.

Les actions de Blackstone ont rebondi ce mois-ci, mais elles étaient encore en baisse de près de 16 % sur l'année à la clôture de mercredi. L'indice S&P 500 du secteur financier

.TRGSPF a perdu plus de 4 % cette année.

LE CRÉDIT PRIVÉ RESTE SOLIDE

Les dirigeants de Blackstone ont cherché à apaiser les inquiétudes des investisseurs à l'égard du crédit privé, en soulignant la solidité des rendements à long terme et la demande continue des investisseurs institutionnels.

"Malgré le bruit extérieur, nos clients institutionnels et d'assurance, qui représentent 75 % des actifs sous gestion de notre plateforme de crédit, ont continué à engager des capitaux à grande échelle dans la classe d'actifs", a déclaré le directeur général Stephen Schwarzman lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Le fonds de crédit privé phare de Blackstone, BCRED, a enregistré des retraits plus importants que d'habitude, s'élevant à 3,7 milliards de dollars au cours du premier trimestre, ce qui a entraîné des sorties nettes de capitaux .

Les rachats dans le fonds ont été menés par une poignée de grands investisseurs plutôt que par des investisseurs plus modestes, a déclaré le directeur général des opérations Jonathan Gray.

"La grande majorité des petits investisseurs a tendance à rester fidèle au produit sur une longue période. Il s'agit en quelque sorte des plus gros blocs, par opposition aux cailloux, pour lesquels il y a plus de mouvements en termes de rachats."

Les rendements nets de ses stratégies de crédit privé ont été stables au premier trimestre et de 5,7 % au cours des 12 derniers mois. En comparaison, les gains ont été de 2 % au cours du même trimestre de l'année dernière et de 10,8 % au cours des 12 mois précédents.

PLEINS FEUX SUR LES TRANSACTIONS

Bien que la guerre en Iran ait entraîné une certaine prudence dans les calendriers des fusions-acquisitions et des introductions en bourse, les dirigeants de Wall Street ont déclaré que tout signe de stabilité entraînerait une accélération.

Les dirigeants de Blackstone ont adopté un ton similaire. Alors que les conditions volatiles du marché avaient repoussé certains projets de sortie, une "résolution durable" du conflit stimulerait l'activité au second semestre, a déclaré le directeur financier Michael Chae.

Néanmoins, les réalisations nettes de Blackstone ont augmenté de 26 % pour atteindre 448,4 millions de dollars, grâce à un coup de pouce de l'activité de capital-investissement.

Blackstone a vendu des actions de Medline MDLN.O , le fabricant d'appareils médicaux qu'il a introduit en bourse l'année dernière, qui a grimpé de son prix d'offre de 29 dollars et se négocie maintenant autour de 47 dollars. Il a également vendu le fournisseur de technologies spatiales ARKA à l'entreprise de défense américaine CACI International CACI.N .

Les investisseurs institutionnels, qui comprennent généralement des fonds de pension, des assureurs et d'autres détenteurs de capitaux importants qui peuvent bloquer leurs fonds pendant de longues périodes, ont contribué à l'une des plus importantes collectes de fonds trimestrielles de l'histoire de Blackstone pour son activité de crédit, a déclaré la société.

Les activités de crédit et d'assurance de la société ont contribué à la plus grande partie des nouveaux apports, avec 37 milliards de dollars, suivies par le capital-investissement avec 20,4 milliards de dollars.

Pour le premier trimestre, le bénéfice distribuable, c'est-à-dire les liquidités qui peuvent être utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, a augmenté de 25 % pour atteindre 1,76 milliard de dollars, soit 1,36 dollar par action. Les analystes s'attendaient en moyenne à 1,35 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.