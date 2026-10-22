Blackstone considère l'élargissement des écarts de crédit comme une opportunité de générer des rendements plus élevés

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(Mises à jour des actions au paragraphe 7)

par Utkarsh Shetti

Jon Gray, président et directeur des opérations de Blackstone BX.N , a déclaré jeudi que l'élargissement des spreads de crédit sur la dette liée à l'IA et associée à certains actifs pourrait constituer une opportunité potentielle de garantir des rendements plus élevés.

Ses commentaires interviennent alors que les investisseurs recherchent des primes plus élevées pour financer le boom de l’IA, caractérisé par un fort effet de levier, dans un contexte de flambée des coûts d’emprunt et de doutes croissants quant à la viabilité à long terme des dépenses massives consacrées à l’IA.

« Concernant les nouveaux actifs que vous n’avez pas encore loués, je pense que vous serez en mesure d’exiger un rendement plus élevé pour compenser cela », a déclaré M. Gray aux analystes en réponse à une question sur l’élargissement des écarts de crédit. « Vous pourriez en fin de compte vous retrouver dans une meilleure situation… »

Blackstone, qui a embrassé le thème de l’IA et figure parmi les principaux bailleurs de fonds du secteur, injecte des capitaux considérables dans l’écosystème des « pioches et pelles » lié au déploiement massif des infrastructures d’IA.

La dette liée à l’IA fait l’objet d’une attention accrue de la part des investisseurs depuis que les actions de CoreWeave, soutenue par Nvidia, se sont effondrées la semaine dernière, déclenchant une crise de confiance qui a entraîné une vague de ventes massive des titres liés à l’IA à l’échelle mondiale . Blackstone figure parmi les principaux prêteurs de CoreWeave.

RÉSULTATS SUPÉRIEURS AUX ATTENTES

Blackstone a dépassé les attentes de Wall Street concernant ses bénéfices du troisième trimestre, grâce à de solides afflux de capitaux dans ses activités génératrices de commissions malgré les fortes turbulences du marché, ce qui a fait grimper son action de 6,2%dans l’après-midi.

Si le ralentissement des opérations de fusion-acquisition a pesé sur sa capacité à monnayer ses investissements, les forts afflux de capitaux, qui ont porté ses actifs sous gestion à 1 370 milliards de dollars, ont permis d’augmenter de 6% les revenus liés aux commissions.

Lors d’une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats, les dirigeants de Blackstone ont indiqué que les réalisations nettes devraient connaître une hausse « significative » au cours du trimestre actuel, malgré les inquiétudes du marché concernant la conclusion des transactions.

Les marchés mondiaux ont été secoués par la flambée des rendements obligataires, les anticipations de taux d’intérêt plus élevés pendant plus longtemps et la forte volatilité des marchés liée à la guerre en Iran.

En conséquence, de nombreuses opérations et introductions en bourse ont ralenti au cours du premier semestre. L’activité mondiale de fusions-acquisitions a chuté de 41% par rapport au trimestre précédent au troisième trimestre, selon les données de LSEG.

Les réalisations nettes de Blackstone, qui reflètent les produits issus des sorties d’investissement, ont chuté de 34% pour s’établir à environ 332 millions de dollars, plombées par une baisse de près de 50% de son activité de capital-investissement.

Ses activités de crédit et d’assurance ont représenté la plus grande part des nouvelles entrées de capitaux, avec près de 36 milliards de dollars, suivies par le capital-investissement avec 12,6 milliards de dollars.

Les revenus liés aux commissions provenant de la gestion des investissements dans ses fonds de capital-investissement ont bondi de 26% pour atteindre 619 millions de dollars.

CHUTE DES COURS

Les gestionnaires d’actifs alternatifs sont confrontés cette année à une chute du cours de leurs actions, les investisseurs se montrant prudents face aux perspectives d’un ralentissement de la croissance future et aux perturbations potentielles que les progrès de l’IA pourraient entraîner pour les entreprises de leurs portefeuilles.

Le crédit privé, en particulier, a été la cible de la nervosité des investisseurs, les grands gestionnaires faisant état d’une forte augmentation des demandes de rachat au cours des derniers trimestres.

Blackstone a déclaré le mois dernier que les demandes concernant son fonds BCRED étaient restées élevées au troisième trimestre, tout en affirmant que les fondamentaux du portefeuille restaient solides.

Ses actions ont chuté de près de 30% cette année jusqu'à la clôture de mercredi, une évolution largement similaire à celle des autres gestionnaires d'actifs, alors que le marché dans son ensemble a progressé de 13% et que l'indice S&P 500 Financials a gagné environ 2%.