Blackstone chute après une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

23 octobre - ** Les actions de Blackstone BX.N chutent de 3,9% à 155,44 dollars après la baisse desrevenus du gestionnaire d'actifs au troisième trimestre

** BX a déclaré des revenus totaux de 3,09 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 3,66 milliards de dollars il y a un an

** Les bénéfices distribuables ont augmenté de 48% à 1,89 milliard de dollars ou 1,52 $ par action, au-dessus de l'estimation de 1,23 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** BX a vendu des actifs d'une valeur de 13 milliards de dollars de la branche crédit et assurance, 9,3 milliards de dollars du portefeuille de capital-investissement

** La société a investi 26,6 milliards de dollars au troisième trimestre et dispose encore de 188,1 milliards de dollars pour de futures transactions

** 14 analystes sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver"; PT médian à 178 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 10 % depuis le début de l'année