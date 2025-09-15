Blackstone achète une centrale électrique en Pennsylvanie pour environ 1 milliard de dollars

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Blackstone BX.N va acheter Hill Top Energy Center, une centrale électrique au gaz naturel de 620 mégawatts située dans l'ouest de la Pennsylvanie, pour près d'un milliard de dollars, a déclaré lundi le gestionnaire d'actifs alternatifs.

La demande d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des niveaux record en 2025, sous l'impulsion des centres de données pour les technologies d'intelligence artificielle et de crypto-monnaie, ainsi que de l'augmentation de la consommation résidentielle et commerciale.

L'accord fait suite à l'annonce par Blackstone en juillet qu'il investira plus de 25 milliards de dollars pour soutenir l'infrastructure numérique et énergétique de la Pennsylvanie afin d'alimenter le boom de l'IA.