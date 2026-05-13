Blackstone abandonne l'accord de 4 milliards de dollars avec New World, rapporte Bloomberg News

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Blackstone BX.N a renoncé à un projet de fusion de 4 milliards de dollars avec la société hongkongaise New World Development 0017.HK après que le promoteur immobilier, criblé de dettes, a refusé de céder le contrôle, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Blackstone n'a pas souhaité faire de commentaires. New World n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

New World, le promoteur le plus endetté de son secteur, cherche à refinancer sa dette et à renforcer sa liquidité alors que le secteur immobilier de Hong Kong reste sous pression en raison de conditions de crédit strictes et d'un marché des bureaux morose.

La famille Cheng est en pourparlers avec plusieurs institutions financières en vue de vendre une participation dans New World, et Blackstone était le candidat le plus avancé dans ce processus, a rapporté Reuters en mars .

Tout investisseur devrait aligner ses intérêts sur ceux de la famille et un changement de contrôle serait peu probable, avaient-ils déclaré à l'époque.

La famille Cheng, l'une des dynasties les plus riches de Hong Kong, contrôle 45,24 % de New World par l'intermédiaire de son conglomérat privé, Chow Tai Fook Enterprises, selon les données de LSEG.

New World est en transactions avec des investisseurs pour vendre des actifs, notamment le K11 Art Mall à Kowloon, mais n'a pas encore trouvé d'acheteur.

Les actions de la société, dont la valeur boursière s'élève à environ 3 milliards de dollars, ont progressé d'environ 29 % depuis le début de l'année. Elles ont clôturé en baisse de 1,37 % mercredi.