 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Blackstone abandonne l'accord de 4 milliards de dollars avec New World, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 11:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Complément d'information)

Blackstone BX.N a renoncé à un projet de fusion de 4 milliards de dollars avec la société hongkongaise New World Development 0017.HK après que le promoteur immobilier, criblé de dettes, a refusé de céder le contrôle, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Blackstone n'a pas souhaité faire de commentaires. New World n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

New World, le promoteur le plus endetté de son secteur, cherche à refinancer sa dette et à renforcer sa liquidité alors que le secteur immobilier de Hong Kong reste sous pression en raison de conditions de crédit strictes et d'un marché des bureaux morose.

La famille Cheng est en pourparlers avec plusieurs institutions financières en vue de vendre une participation dans New World, et Blackstone était le candidat le plus avancé dans ce processus, a rapporté Reuters en mars .

Tout investisseur devrait aligner ses intérêts sur ceux de la famille et un changement de contrôle serait peu probable, avaient-ils déclaré à l'époque.

La famille Cheng, l'une des dynasties les plus riches de Hong Kong, contrôle 45,24 % de New World par l'intermédiaire de son conglomérat privé, Chow Tai Fook Enterprises, selon les données de LSEG.

New World est en transactions avec des investisseurs pour vendre des actifs, notamment le K11 Art Mall à Kowloon, mais n'a pas encore trouvé d'acheteur.

Les actions de la société, dont la valeur boursière s'élève à environ 3 milliards de dollars, ont progressé d'environ 29 % depuis le début de l'année. Elles ont clôturé en baisse de 1,37 % mercredi.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
122,850 USD NYSE +1,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 947,26 -0,41%
SOITEC
157,9 +9,12%
NOVACYT
0,692 -13,17%
Pétrole Brent
107,9 +0,20%
NANOBIOTIX
42,02 +4,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank